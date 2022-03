Pregovorno za kritično obdobje zakona ali zveze velja sedmo leto. Zadnje raziskave pa dokazujejo, da to ne drži. Kritično obdobje zakona ali zveze je po novem deseto leto.

Ameriški znanstveniki so izvedli raziskavo, ki je vključevala 2000 žensk, rojenih med letoma 1957 in 1964. Vse so bile v zakonu nekaj več, kot trideset let.

Psihologi so opazili, da se je pri dveh tretjinah parov pojavljal isti vzorec: sprava je bila sreča na višku, nato je začela padati.

Ključni razlogi

Največkrat je bil razlog za to nezadovoljstvo žensk, ki so bile preobremenjene z delom in gospodinjskimi opravili, moški pa jim pri tem niso bili v pomoč. Najnižja je bila stopnja nezadovoljstva po desetih letih razmerja.

Pari, pri katerih so se ženske odločile ukrepati in so v tem obdobju storile nekaj zase, denimo preložile del bremena na partnerja in našla hobije, s katerimi so razbile dnevno rutino, moški pa so na drugi strani to odločitev sprejeli in jo podpirali, so ohranili odnos. Večini teh je, za razliko od parov, kjer ni nihče ukrepal, uspelo prebroditi krizo in nadaljevati skupno pot.