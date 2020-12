Kritična obdobja zakona ali zveze

Tretje leto

Odvetniki v britanskem družinskem pravnem podjetju Slater in Gordon so izvedli raziskavo med dva tisoč pari in odkrili, katero obdobje zakona ali zveze je najsrečnejše in katero najtežje. Takole so strnili svoje ugotovitve.Po treh letih zakona ali resne zveze se partnerja naučita sprejemati drug drugega, sprijaznita se z drobnimi napakami in se v odnosu sprostita. Prav v tem obdobju se večina parov odloči za naraščaj, kar še dodatno okrepi odnos. Za tretje leto pravijo, da je najsrečnejše in polno optimizma ter lepih obetov za prihodnost.Strokovnjaki trdijo, da se v tem času začno pojavljati prve resne težave. Otroci so majhni in zahtevajo veliko energije ter pozornosti, poleg tega je na dnevnem redu vsak dan veliko zadolžitev in obveznosti tako na delu kot doma. Vse to partnerja izčrpava ter neredko se drug od drugega v čustvenem in tudi fizičnem smislu oddaljita.Vsak tretji vprašan, ki je bil v zvezi ali zakonu pet let je izjavil, da se ne počuti ljubljenega, vsak peti je priznal, da obžaluje zakon ali zvezo. V petem letu največ parov obišče odvetnika in sproži postopek za ločitev, zato je to najbolj kritično obdobje v zvezi.Če partnerska zveza preživi peto leto, jo čaka še eno kritično obdobje, to pa je pregovorno sedmo leto. Ko življenje postane rutina, hkrati pogosto prihaja do sporov zaradi financ, vzgoje in delitve del med člani gospodinjstva.Strokovnjaki navajajo, če zveza preživi to obdobje, obstaja veliko možnosti, da bosta partnerja skupaj dočakala starost. Ob tem pa svetujejo, kako povečati možnost za to: