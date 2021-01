Korona jo je prisilila, da je postala spolna delavka

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Rachel z novo službo dobro zasluži. FOTO: Dragana991/Getty Images

Ker dodatki, ki jih dobiva za otroka, niso bili dovolj, je začela prodajati svoje gole fotografije in videoposnetke.

Zaradi korone so številni ljudje ostali brez dela, eden izmed načinov, kako so se začeli preživljati, je tudi delo v seks industriji.Tridesetletnaiz ZDA, mati enega otroka, je od julija brezposelna, dodatki, ki jih dobiva zaradi tega in zaradi covida-19, pa ne zadostujejo za preživetje, zato se je odločila, da bo prek spleta začela prodajati svoje gole fotografije in videoposnetke. Začela je na platformi onlyfans, kjer neodvisni ustvarjalci uporabnikom zaračunajo dostop do njihovih zasebnih vsebin. V nekaj mesecih ji je uspelo, da se je izvlekla iz revščine in celo začela ponovno študirati, a čeprav je za vse skupaj hvaležna, jo skrbi, kako bo takšna preteklost vplivala na njeno kariero in življenje, ker takšno delo mnogi še vedno dojemajo kot sramotno.Njena zgodba pa ni osamljen primer in kritiki družbenega sistema za porast spolnega dela med epidemijo krivijo vlado in njene neustrezne ukrepe, ki so ljudi, predvsem ženske, pripeljali na rob preživetja in jih pognali v to. In prav nič ne kaže, da bo kmalu drugače.