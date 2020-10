Končno znana povprečna dolžina penisa

Britanski znanstveniki so si zadali nalogo ugotoviti, kolikšna je povprečna dolžina penisa. V ta namen so izmerili več kot 15.000 udov in v zaključku raziskave zapisali, da ta znaša nekaj več kot 13 centimetrov.

Šli so še korak dlje ter ovrgli prepričanje, da obstaja povezava med velikostjo stopal in dlani ter dolžino moškega spolnega organa. ​Realnejše številke V primerjavi z rezultati dosedanjih študiji na to temo je število, ki so ga navedli strokovnjaki, v zadnji manjše. A dejstvo je, da so se pretekle tovrstne raziskave naslanjale na poročanje junakov, ki pa so (očitno) velikokrat precenili svoje centimetre. In da bi že končno podali realno oceno, so se britanski znanstveniki merjenja lotili sami.

Pri tem so merili obseg moških spolnih organov ob korenu in na sredini ter dolžino (od sramne kosti do vrha glavice). Skupno so pod drobnogled vzeli 15.521 moških iz različnih držav sveta ter z rezultati marsikomu prinesli olajšanje.

Kajti le pet odstotkov moških se lahko pohvali z dolžino, ki znaša več kot 16 centimetrov.

Izkazalo se namreč je, da povprečni penis v sproščenem stanju meri 9,16 centimetrov, povprečna dolžina penisa v erekciji pa znaša 13,12 centimetrov. Realne predstave Prav tako niso našli konkretnih dokazov o tem, da rasna pripadnost vpliva na dolžino moškega ponosa, a kot opozarjajo, glede tega ni mogoče podati natančnih zaključkov, saj je bila večina merjenj opravljena na belcih.

In sporočilo? Moški, ne bodite prestrogi do sebe in verjemite: tisto, kar je vdeti na televiziji ali v drugih medijih, velikokrat odstopa od zlate sredine.