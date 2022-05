Končno jasno, kdo mora na prvem zmenku plačati račun

Dandanes se neredko zastavlja vprašanje, kdo naj bi na prvem zmenku plačal račun: ona, on, tisti, ki povabi, bi moral par ta izdatek razdeliti?

Ločitveni odvetnik Justin Lee iz Toronta pa sedaj končno razjasnjuje to dilemo in pravi, da bi moral račun na prvem zmenku vedno plačati moški. In pri tem, ko iz žepa potegne denarnico, opazovati odziv spremljevalke, ki mu lahko veliko pove o tem, s kakšno žensko ima opravka.

Pojasnil je namreč, da z žensko, ki to dejanje jemlje povsem kot samo po sebi umevno in se niti ne pretvarja, da bi plačala vsaj polovico, ne bi smel na drugi zmenek. Kajti gre za razvajeno damo, ki pričakuje, da ji bo vse prineseno na krožniku.

Drobno dejanje z velikim pomenom

Svoje stališče je delil tudi na omrežju TikTok:

»Ni težava v tem, kdo bo plačal račun, težava je v pričakovanju, da bo to storil moški. Če ona to brezpogojno pričakuje ter sploh ne predlaga, da bi znesek razdelila, bi se moški moral nad tem zamisliti,« je na podlagi lastnih izkušen prepričan odvetnik: »Verjemite mi, zaradi svojega dela imam veliko izkušenj in ta, na prvi pogled malenkost, lahko kasneje v življenju in zakonu igra veliko vlogo.«

Ženska, ki že na prvem zmenku pokaže, da je razvajena in pohlepna, bo prav takšna tudi v zakonu, je prepričan odvetnik.

Različna mnenja

Kot rečeno, je njegova objava sprožila veliko odzivov.

»Pričakujem, da bo zakonec skrbel zame. Ne bom se pretvarjala,« je zapisala ena od njegovih sledilk, druga pa: »Prav je, da na prvem zmenku plača moški. Konec koncev ženske z ličenjem, pričesko in oblačili veliko več vložimo vanj.«

Seveda so se našli tudi takšni, ki se strinjajo z odvetnikom: »Prav imate. Gre vsaj za pripravljenost plačati polovico.« En od moških komentatorjev pa je zapisal: »Strinjam se. Moj nasvet ženskam se glasi: naročite nekaj, kar si lahko privoščite in ne pričakujte, da bo moški plačal cel račun.«