Komu je namenjen ekskluzivni erotični klub, kamor smejo le lepe ženske?

Pogled na spolnost se sčasoma spreminja in podatki kažejo, da vse več žensk sprejema tako imenovano spolno fluidnost. Veliko več kot moških, zato ni nenavadno, da nastajajo klubi, ki so usmerjeni izključno v spolne užitke in raziskovanje spolnosti žensk.

Pod vplivom tega je nastal Skirt Club, po naše bi mu rekli Klub kril. Ta ženskam omogoča raziskovanje istospolne seksualnosti brez moškega pogleda. Njegovi začetki segajo v London, zdaj pa je prisoten že v različnih delih sveta.

Ustanoviteljica prvega takšnega kluba in njegova marketinška voditeljica je Genevièeve LeJeune. Leta 2014 je začela v Londonu, od tam se je tovrstna zabava razširila v Los Angeles, New York, Miami, Berlin, Pariz in Sydney.

Spolna usmerjenost ne igra vloge

Klub je namenjen ženskam, ki jih zanimajo istospolne izkušnje, vanj so vključene tako radovedne heteroseksualke kot biseksualke in lezbijke.

»Naša druženja in zabave so svetovno znani in prinašajo glamur. To so priložnosti za razigranost in užitek. Za spogledovanje in izpolnjevanje želja,« je povedala Genevieve.

Nadaljujte branje na mična.si.