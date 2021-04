Komaj opazni znaki, da je odnos na robu propada

Ni malo ljudi, ki se v družbi partnerja počutijo osamljene in same. FOTO: Yaroslav Astakhov/Getty Images

Tesnoba

Osamljenost

Sprenevedanje

Denar

Humor

Neodločnost

Z nekaterimi težavami se človek nauči živeti, nekaterih pa ne bi smeli pomesti pod preprogo, če ne želite, da vaš odnos uveni in propade, čeprav so zelo neopazni.Če vas ob partnerju grabijo tesnoba, mučni občutki, glavobol, nespečnost in še kaj, se vprašajte, ali je morda on tisti, ki jih povzroča. Telo vam bo samo povedalo, kdaj ima z nastalo situacijo težave, saj se nanjo odzove, vi pa bi mu morali prisluhniti in rešiti težave.Ni malo ljudi, ki se v družbi partnerja počutijo osamljene in same. Ne gre samo za slab dan, to je posledica fizične in čustvene nepovezanosti, ki nastane zaradi tega, ker se partnerja drug drugemu ne odpreta in se ne povežeta.Pometanje težav pod preprogo in pretvarjanje, da ne obstajajo, je vsaj za enega od partnerjev ponižujoče. Prepiranje je sestavni del odnosa, ki ga je treba znati obvladati, da ne preraste svojih meja, čeprav je svojevrstni ventil. Če se izogibate soočenju, pomeni, da se bojite sprožiti o nečem razpravo ali se bojite, da bi vas partner zavrnil, še preden bi se pogovorili. To vodi v dolgotrajno nezadovoljstvo, lahko pa tudi do razpada odnosa.Če se vedno, ko se pogovarjate s partnerjem o denarju, začnete prepirati, to ni dobro znamenje za odnos. Denar je občutljiva tema za večino ljudi in o njem se je treba znati pogovarjati od vsega začetka. Par, ki tega ne zna ali ne zmore, tvega, da se bo zaradi nerešenih vprašanj in različnih pogledov na denar nenehno prepiral.Lepo je, če se znajo ljudje nasmejati sami sebi, a ko vas partner nenehno zbada in je do vas že žaljiv, je čas, da ga ustavite. Neslan humor, neprimerne opazke in šale na vaš račun vas bodo sicer prignali do slabe samopodobe, ko res ne boste imeli več ne moči ne volje, da še kaj spremenite.Ne glede na to, koliko časa ste skupaj, se še vedno ne morete o ničemer sporazumeti, ampak sta obe strani neodločni tako dolgo, da že življenje uredi zadeve. To je znak, da je odnos v krizi, saj mu manjka energije in kompatibilnosti.