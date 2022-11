Količina seksa, ki preprečuje staranje

Močna seksualna kemija v zvezi krepi razmerje in osrečuje oba partnerja. Je pa nova raziskava pokazala, da ima reden seks še en pozitiven učinek. Znanstveniki v Kaliforniji so spremljali spolno življenje 129 mater, ki so jim vsak dan poročale o svojem zadovoljstvu v zvezi in kako pogosto so bile spolno aktivne. Ob tem so jim strokovnjaki jemali vzorce krvi in analizirali celice ter se osredotočili zlasti na kazalce staranja.

Količina seksa za mladost

Rezultati so pokazali, da so bili pri ženskah, ki so med rjuhe skočile vsaj enkrat na teden, znatno daljši telomeri oziroma zaščitne kapice molekul DNK, ki določajo življenjsko dobo celice. Pri ženskah, ki so med rjuhe skočile redkeje, so bili ti kazalci staranja znatno krajši. »Povezava med redno spolnostjo in dolžino telomerov obstaja ne glede na to, kako srečna je zveza. Naša raziskava torej nakazuje, da reden seks vpliva na dolžino telomerov v pozitivnem smislu. Daljši telomeri pomenijo daljše življenje celic in mladostnejši videz,« je pojasnil Tomás Cabeza de Baca.

Kot so avtorji raziskave še pojasnili, se telomeri krajšajo zaradi staranja in vplivov okolja. Krajši so največkrat posledica nezdravih navad, slabe prehrane in naravnih procesov staranja ter lahko na dolgi rok privedejo do kroničnih bolezni, redna vadba in zdrava prehrana pa lahko njihovo krajšanje upočasnijo – očitno pa tudi reden seks.