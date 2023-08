Ko mamo nadomesti partnerica: Pozor, to je zagotovo mamin sinček!

Moški lahko doseže zrelost pri različni starosti, lahko pa vse življenje ostane mamin sinček, ki je nesposoben samostojnega odločanja, kar lahko seveda razdiralno vpliva na partnerski odnos. Kako torej pravočasno razvozlati njegov značaj, da ne bo prepozno?

Urejenost

Zrel moški je urejen in skrbi za dom, vrt, okolico hiše, svojo garderobo, čistočo ... Ni mu odveč pomiti posode ali odnesti smeti, na opravila ga ni treba opozarjati, ampak se jih zaveda sam. Stvari ne izgublja in ve, kje kaj poiskati, in ne potrebuje pomoči. Povsem sam si pripravi prtljago. Mamin sinček nikoli ničesar ne najde, na vse obveznosti ga je treba opozoriti, za nered pa so vedno krivi drugi.

Cilji

V življenju je dobro imeti zastavljene cilje, da se premikamo naprej. Zreli ljudje ne potrebujemo nikogar, ki bi nas k temu moral spodbujati. Mamin sin tega ne zmore, ker je brez nasvetov in usmeritve izgubljen, materino vlogo pa običajno prevzame partnerica. A vsaka bi raje imela zrelega moškega z ambicijami, za katere se je pripravljen potruditi.

Rešiteljica

Mamini sinovi se prej ali slej znajdejo v situacijah, ki se jim zdijo brezizhodne, zato za vsako rešitev potrebujejo pomoč. Zmanjka jim denarja, kdaj razbijejo avto, popivajo ... Iz vseh zagat jim pomaga mama, ki je njihov angel varuh, zaradi katerega nikoli ne bodo odrasli, ampak bodo vselej počeli neumnosti. Če jih ne bo rešila mama, jih bo pa partnerica.

Odvisnosti

Živimo v času, ko je alkohola in drog v izobilju, prav tako pornografije, kockanja, videoigric, ki iz neškodljive zabave prerastejo v odvisnost, ta pa lahko vam in partnerju uniči življenje. Spoznajte moškega in opazujte njegove navade, da se ne boste ujeli v zanko. Tudi zrel moški se zna zabavati, a zelo dobro ve, kje je meja. In se pred njo tudi ustavi.