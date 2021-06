Ko je zvestoba vprašljiva

Na družabnem omrežju ustvarite lažni profil, s katerim poskušate zapeljati partnerja.

Ustvarite lažni profil

Preglejte smeške

Imejte PIN-kodo

Časi so se spremenili in z njimi tudi dostop do informacij, ki jih potrebujete, preden se pogovarjate o aferi. Ni vam več treba iskati šminke na ovratniku srajce ali zasledovati partnerja, zdaj to lahko počnete na bolj sodoben način.Na družabnem omrežju ustvarite lažni profil, s katerim poskušate zapeljati partnerja, sploh kadar gre za omrežje, ki se uporablja za zmenke. Morda vaš partner profila sploh nima, a brskalnik vam ga bo vsekakor hitro ponudil, če je pred kratkim obiskal omrežje.Smeške, srčke, poljubčke in še toliko drugih podobic, ki si jih pošiljajo zaljubljenci, telefon pokaže v takšnem vrstnem redu, kot so bili uporabljeni. Če je torej med zadnjimi znaki veliko srčkov, vi pa niste dobili nobenega, se vprašajte, komu so namenjeni.Najbolj drznim uspe partnerja prepričati, da jim zaupa PIN-kodo telefona ali jo vsaj zapiše za nujne primere. Ni lepo zlorabljati zaupanja, a če močno dvomite o partnerju in poznate to kodo, se boste težko uprli skušnjavi, da ne bi pregledali telefona.