Ključna stvar za dober seks

Očitno obstaja zelo preprost način, po zaslugi katerega lahko povprečen seks postane odličen. In ne, to ni izvajanje vratolomnih položajev iz Kamasutre, temveč, kot je odkrila študija, v kateri je sodelovalo 1.500 Kanadčanov, predigra, ki traja vsaj šest minut. Proste roke Kaj ta vključuje, je izbira para: poljubi, masaža, seksi pogovor ali druge oblike razvajanja, dobrodošlo je vse, pomembno je le, da si ljubimca za uvodno dejanje vzameta dovolj časa. Torej vsaj šest minut.



Sodelujoči v omenjeni študiji, ki si zanjo običajno odredijo omenjeno količino časa, so povedali, da se po seksu počutijo veliko bolje v primerjavi z onimi, ki zadeve že v samem uvodu pospešijo. Ni vseeno, kaj sledi In še ena malenkost, ki je ni dobro spregledati: ob primerno dolgi predigri je pomembno tudi, kaj se dogaja po samem intimnem aktu. 55 odstotkov žensk in 56 odstotkov moških je namreč zatrdilo, da je razvajanje po seksu češnja na tortici in da je po zaslugi tega seks nedvomno boljši, kot kadar se po orgazmu hipoma vse konča. Usodno za ženske Pa se vrnimo k pravilu šest minut. To je zlasti pomembno za ženske, saj je 61 odstotkov sodelujočih dam izjavilo, da ob krajši predigri le težko dosežejo orgazem. Večina moških je sicer priznala, da je tudi v njihovih očeh predigra pomemben uvod v intimni akt, a dejstvo je, da pri doseganju njihovega orgazma ne igra ključne vloge. Naglica ni dobrodošla Takole je izsledke raziskave komentirala seksologinja Robin Milhausen z univerze Guleph: »Naglica pri seksu ni dobrodošla. Čeprav zlasti v heteroseksualnih zvezah še vedno prevladuje prepričanje, da je penetracija glavno in najpomembnejše dejanje intimnega odnosa in sta tako predigra kot izkazovanje nežnosti po aktu neredko spregledani, oboje pripomore k boljši seksualni izkušnji. Šest minut je kritičen čas. Ljudje, ki so s spolnim življenjem na splošno zadovoljni, tedaj počnejo različne stvari in to je res preprost način, da seks dobi drugačno dimenzijo. In kar je pri celotni zgodbi najboljše: predigra je brezplačna in pozitivno vpliva na oba spolna partnerja.«

