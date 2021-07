Velikokrat ste že slišali in prebrali, da obstajajo lastnosti, ki so nepogrešljive za lepo zvezo. Ena od njih je smisel za humor. Zakaj je ta tako pomemben? Tu je nekaj odgovorov na to vprašanje. Očara že na samem začetku Humor veliko vlogo igra že pri samemu spoznavanju ljudi. Dokazano je, da ženske več pozornosti pri spoznavanju kandidatov za razmerje namenjajo tistim, ki se v pogovoru znajo pošaliti. Ti s tem kažejo inteligenco, toplino, kreativnost ter družabnost. Humor prav tako razbija neprijetno tišino, ki se včasih pojavi na prvih zmenkih. Nepogrešljiv v dolgi zvezi V dolgih zvezah humor velikokrat popestri pogovore, hkrati pomaga pri premagovanju takšnih in drugačnih sporov ter napetosti. Smeh v družbi s partnerjem prav tako povečuje občutek zadovoljstva in povezanosti v razmerju, kajti več raziskav je pokazalo, da pari, ki se smejijo skupaj, ostanejo skupaj.

