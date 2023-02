Kemija na prvem zmenku: če imate občutek, da ste našli manjkajoči košček, ste na dobri poti

Romantična kemija ni nekaj, na kar bi lahko vplivali, na prvem zmenku jo lahko začutite ali pa ne, vsekakor pa je ne morete izsiliti. Kaj je tisto, kar jo sproži?

Vzajemna očaranost

Kemija med dvema raste, ko sta drug nad drugim očarana in občutita resnično zanimanje drug za drugega. Pogovor je zelo pomembna sestavina, zaradi katere se lahko vzajemno navdušenje povečuje.

Empatija

Sposobnost sočustvovanja in sposobnost vživljanja v čustva drugega človeka je empatija. V paru se poglablja in dobiva novo širino, in če je na obeh straneh prisotna že na prvem zmenku, je to dobra popotnica.

Usklajenost

Ne gre samo za barvne kombinacije, ampak povezanost, ki navzven deluje kot usklajenost. Par si dokončuje stavke, drug drugemu vidita v glavo in čutita bližino ... Gre za čudovit občutek, da ste našli svoj manjkajoči košček, kar je idealno za začetek veze.

Fizična privlačnost

Gre še globlje od seksualne privlačnosti, čeprav sta močno povezani. Telo enega deluje na telo drugega, bi lahko rekli pri fiziki, a dejstvo je, da je to eden močnejših dejavnikov, ki pripeljejo dva skupaj.