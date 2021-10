Kdaj lahko mirno ignorirate njegova sporočila

V bistvu bi težko še rekli, da so kratka sporočila sodoben način komuniciranja, saj jih že kar dolgo uporabljamo. Kljub temu pa še vedno obstajajo z njimi povezane dileme. Ena od njih je: kdaj odpisati in kdaj jih ignorirati.

Če se ob njegovih sporočilih to večkrat sprašujete tudi sami poglejte, kdaj jih lahko čisto brez slabe vesti namenoma spregledate. Kadar sta se že razšla (in to na njegovo pobudo) Nekoč sta bila par, na njegovo željo sta zvezo končala in ravno dobro so se zacelile vaše srčne rane, ko nenadoma na vaš telefon začno prihajati njegova sporočila v smislu, kako si in kaj počneš.

Ne odgovarjajte nanje. Blokirajte številko. Enkrat ste že trpeli zaradi njega in nočete, da se zgodba ponovi. Če vam nenadoma piše potem ko je za več tednov izginil Torej, šla sta na nekaj zmenkov, zdelo se vam je, da se zadeve dobro odvijajo, a nenadoma več tednov od njega ni bilo nobenega glasu.

Sprijaznili ste se že, da je vse skupaj končano, ko nenadoma znova dobivate njegova sporočila.

Ne obremenjujte se z njimi, kajti človek ne misli resno. Razen seveda, če ima res dober izgovor za njegov molk (denimo dolgotrajno okrevanje …) Verjetno njegov ne bo takšen. Če vam je jasno povedal, da ne išče resne zveze Vi pa si jo želite. Torej nista na istih bregovih. Škoda je izgubljati čas. Vašega in njegovega. Kadar vam piše le pozno zvečer in pričakuje povabilo na seks Ohranite dostojanstvo in se uprite skušnjavi, da bi odgovarjali na takšna in podobna nespodobna povabila. Kadar veste, da ni samski Vseeno je, kako utemeljuje dejstvo, da vam pisari in vas vabi na kavico ali celo večerjo, če ni samski in vi to veste, sprejemanje njegove igre nikoli ni dobra ideja. Kajti nekdo bo na koncu trpel. Če veste, da preprosto ni pravi za vas Ne glede na to, kaj je razlog za takšen občutek, ne glede na to, da ga morda sploh ne znate in ne zmorete natančno definirati, če vam občutek govori, da ni pravi, poslušajte šesti čut. Praviloma se ta nikoli ne moti.

