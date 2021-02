Kdaj je ženska slaba ljubimka

Kaj dobro ljubimko ločuje od slabe, je stvar debate. Kajti dejstvo je, da ima vsak svoj pogled na spolni odnos in nemogoče je izpostaviti kvalitete, ki bi odgovarjale vsem. Obstajajo pa malenkosti, ki jih večina moških ne mara in prav zaradi njih lahko svojo ljubimko označijo za slabo.

Kaj moške v postelji najbolj moti? Obremenjevanje z videzom Da je samozavest seksi, je že dolgo znano. Prav tako je znano tudi, da je stremljenje k popolnosti nerealno in škoduje tudi dobremu seksu. Kajti moški se dobro zavedajo, da ima vsak svoje napake, ki pa ne smejo biti vir zadrege in sramote.

Ženska, ki je ponosna na svoje telo, ne glede na to, kakšne so dojke, stegna, trebuh in zadnjica, je v vsakem primeru seksi. In ženska, ki se skriva v temi ter pod odejo, žal ne. Kar pomeni da, četudi se ponaša z manekenskimi merami, ne more biti dobra ljubimka. Pomanjkanje intimnih dejanj Ne zgolj z vidika seksa, temveč v življenju na sploh. Čeprav je splošno prepričanje, da moškim drobni znaki izkazovanja pozornosti, nežnosti, pripadnosti in intime ne pomenijo veliko, to ne drži. V njihovih očeh ženska, ki vse to hrani le za trenutke, ko pride do akcije med rjuhami, ne more biti dobra ljubimka. Zanemarjanje videza Čeprav drži, da videz z vidika dobrega seksa ni na prvem mestu, pa je nekaj nesporno: eno so telesne pomanjkljivosti, nekaj povsem drugega pa zanemarjanje skrbi zase. Slednje namreč z moškega stališča ne pripomore k dobremu seksu. Roko na srce, tudi v ženskih očeh neurejen moški pač ne more biti dober ljubimec. Zato: skrb za urejenost, higieno in tudi za zdravje so pomembne vrline dobre ljubimke. In kadar zadeve zatavajo v napačno smer, ženska do tega naslova pač ni upravičena.

