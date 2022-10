Kdaj je po prevari nedvomno čas za razhod

Ni res, da prevara vedno pomeni konec zveze. Včasih je mogoče njene posledice odpraviti in po njeni zaslugi zgraditi še boljši odnos, spet drugič pa skok čez plot pomeni nepreklicen konec skupne poti.

Kdaj zvezi ni več pomoči?

Kadar tisti, ki je varal, ne prevzame odgovornosti za svoje dejanje

Ter ga prelaga na človeka, ki je zapeljal, na okoliščine ali celo partnerja. V tem primeru se ne zaveda svoje krivde in odgovornosti ter bo zato zelo verjetno zgodbo prej ali slej ponovil. Na okoliščine in na druge pač ni mogoče vplivati, so pa za nekoga lahko vedno prikladen izgovor.

Tisti, ki je varal, se o svojem dejanju noče pogovarjati

Prevarani hoče in potrebuje odgovore, ki jih mora tisti, ki je bil nezvest, dati. Če tega noče ali ne more, bo v zvezi vedno prisotno nezaupanje, kar ni dobra popotnica za odnos.

Tisti, ki je varal, se noče spremeniti

Ter s tem ne odpraviti svojih napak, torej o boljši zvezi z njim nima smisla razmišljati.

Samospoštovanje je preveč načeto

Tudi kadar prevarani nikakor ne more sprejeti dejstva, da zaradi prevare ni on slaba oseba, je nesmiselno vztrajati v odnosu, saj bi ta nekomu samo škodoval in še zmanjšal njegovo samozavest ter samospoštovanje.

Nemogoče je odpustiti

Če ni mogoče odpustiti, je vsak poskus vztrajanja v zvezi nesmiseln, saj bi zadal le še več bolečine.

Kar pomeni, da je bolje kot ostati oditi.