Katastrofa: to se zgodi z vašim telesom, če prenehate seksati

Spolnost ima za naše zdravje številne koristi – tako naj bi lajšala stres, pozitivno vplivala na spanec in izboljšala celo zdravje srca. Kaj se torej zgodi z vašim telesom, ko prenehate seksati, ne glede na to, ali imate namerno prekinitev ali pa gre za splet okoliščin? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se lahko in kaj se ne more zgoditi telesu, ko greste skozi obdobje brez spolnosti.

Vaša vagina se ne bo zaprla

Obstaja mit je, da se bo ženski, ki že dlje časa ni imela spolnega odnosa, vagina zaprla, da bo zrasla nova deviška kožica. Tudi ko nimate spolnih odnosov, vaše telo še vedno proizvaja estrogen in progesteron, ti hormoni pa ohranjajo nožnico odprto in prožno, pravi dr. Christine Greves, ginekologinja s Floride. Tako kot losjon pomirja suho kožo, estrogen pomaga navlažiti in vzdrževati vaginalno floro, da se lahko nožnica razširi, ko ste spolno vzburjeni.

Obstaja možnost, da se vaginalna odprtina zmanjša, vendar se to zgodi po menopavzi in po res dolgem obdobju brez spolnosti. »Sčasoma lahko ženske v postmenopavzi, ki imajo zmanjšano zalogo estrogena, opazijo, da se premer nožnice zmanjša, če nimajo spolnih odnosov. A po mojih kliničnih izkušnjah se to običajno zgodi šele po kakšnih petih letih ali več,« je povedala Grevesova.

Vagina lahko postane suha

Tudi ko niste vzburjeni, je nožnica vlažna in voljna. Toda Grevesova pojasnjuje, da lahko nožnica postane suha, če v zadnjem času niste imeli spolnih odnosov. Suhost sama po sebi ni nujno težava, vendar se lahko zaradi nje počutite neprijetno.

Rešitev? Vzemite si čas za samozadovoljevanje. Če redno masturbirate, je manj verjetno, da se bo suhost pojavila, saj lahko stimulacija povzroči povečano vlažnost. To je še en razlog, da na svoj seznam opravil dodate »čas zase«.

Vaš libido bi lahko upadel

Po besedah ​​Grevesove je možno, da se bo vaš libido v obdobju abstinence nekoliko zmanjšal. To bi lahko razložilo, zakaj: če nimate spolnih odnosov, verjetno niste v enakem razpoloženju kot pri redni spolnosti, kar lahko vpliva na vaš spolni nagon. Dobra novica je, da se bo, ko se boste vrnili v akcijo, vaša želja po spolnosti vrnila, kar bo vaš libido spodbudilo, da se poveča.

Lahko se pojavi anksioznost ali depresija

Spolnost v možganih sprošča oksitocin in serotonin, ki sta odgovorna za dobro počutje in dvig razpoloženja, pravi dr. Gail Saltz, izredna profesorica psihiatrije na NewYork Presbyterian Hospital/Weill Cornell School of Medicine. Če vaš sistem ne proizvaja teh kemikalij v enakih količinah, lahko to vpliva na vaše duševno zdravje.

»Toda ne skrbite, če s partnerjem nimate dovolj spolne aktivnosti, saj vam lahko doživljanje orgazma z samozadovoljevanjem prinese oksitocin in serotonin, ki ju potrebujete za preprečevanje depresije in tesnobe,« pravi Saltzova.

Morda boste čutili potrebo po dotiku

Obstaja razlog, zakaj zdravniki spodbujajo ljudi, da imajo čim več stika »koža na kožo« z ljubljenimi osebami. Neposreden dotik kož namreč prenaša čustva. »Stik 'koža na kožo' lahko zmanjša stres in izboljša samozavest, potencialno lahko celo okrepi naš imunski sistem,« je za Health povedala dr. Rachel Nazarian, dermatologinja iz New Yorka. »Naša koža si pozitiven dotik, kar seks je, razlaga kot spodbudo za povečanje ravni serotonina, zato je večja verjetnost, da se boste počutili srečne in zdrave,« pojasnjuje dr. Nazarian.

Morda boste potrebovali več časa, da se vzburite

»Po premoru boste morda potrebovali več časa, da vagino dovolj navlažite ali se popolnoma sprostite,« pravi Grevesova. Ko imate redne spolne odnose, vaša vagina samodejno preide v fazo vzburjenja. Ko pa imate daljši premor, je za sprostitev potrebnega več ogrevanja. Enako velja za penis, težave z erekcijo po sušnem obdobju niso redkost.

To je odličen izgovor, da se ob vrnitvi v aktivno spolnost prepustite počasnim užitkom, dotikom in poljubljanju. »Povečanje časa, ki ga preživite v predigri, lahko pripomore k sprostitvi in ​​vlaženju vaginalnih tkiv,« pravi Grevesova.

Pri moških lahko pride do erektilne disfunkcije, povečano je tudi tveganje za raka na prostati

Moški, ki že dolgo niso imeli spolnih odnosov in so starejši od 50 let, verjetno trpijo za erektilno disfunkcijo. Če želite ostati v spolni formi, jo morate +vzdrževati. Poveča se tudi tveganje za raka na prostati. Ob nerednem samozadovoljevanju ali nerednih spolnih odnosih, se možnosti za raka prostate veliko večje. Študije so pokazale, da pogostejše ejakulacije (4 do 7-krat na teden) zmanjšajo tveganje za raka na prostati. Med negativne učinke pomanjkanja spolnosti pri moških spadajo še visok krvni tlak (raziskave so pokazale, da imajo ljudje, ki imajo redne spolne odnose, nižji krvni tlak kot tisti, ki jih nimajo), stres in oslabljeni imunski sistem. Zdravniki so namreč na podlagi vzorca sline ugotovili, da imajo moški, ki nimajo rednih spolnih odnosov, oslabljen imunski sistem in so bolj dovzetni za bolezni.