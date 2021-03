Kar za polovico je seks prekratek

Mednarodno priznani diagnostik in zdravnik, ki se prvenstveno ukvarja s težavami moških, Harry Fisch je objavil novo knjigo, ki temelji na proučevanju spolnosti med odraslimi. Delo z naslovom The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Up (Goli: seksualni vodnik za odrasle) med drugim odkriva, kako je videti doseganje orgazma pri povprečnem moškem, ključen pri tem pa je podatek, ki ga navaja avtor, in sicer, da skoraj polovica, natančneje 43 odstotkov, moških orgazem doživi v zgolj dveh minutah. Pri zgodnejših študijah je čas od penetracije do izliva znašal 7,3 minute.

Velike razlike

»Sicer obstajajo ogromne razlike med pari. Pri nekaterih je seks predolg in traja do 40 minut, pri drugih je izrazito prekratek. Glavni krivci v zadnjem primeru so moški, ki ne morejo zadržati izliva in zato prehitro dosežejo orgazem,« je povedal avtor, ki je svoja dognanja kot opozorilo povezal s prejšnjo študijo o zadovoljstvu žensk v postelji. Ta navaja, da dame v povprečju potrebujejo približno 13,4 minute za spolni vrhunec.

