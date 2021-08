Kakšne so odlike dobrega ljubimca

Predstavljamo štiri lastnosti, ki naredijo dobrega ljubimca. Radovednost Dobrega ljubimca odlikuje radovednost, ki z leti tudi pomaga, da seks ne postane samo rutina. To so ljudje, ki jih vedno zanima kaj novega, ki so pripravljeni premikati svoje meje in raziskovati svet spolnosti brez sramu in zadržkov. Ni treba, da je vsak spolni odnos revolucionaren in v iskanju novih položajev, gre bolj za temeljno radovednost, pripravljenost na nekaj drugega. Samozavest Samozavest je najbolj zapeljiva lastnost pri človeku, bolj kot lepo in popolno telo, čeprav tudi to ne škodi. Pa vendar – samozavest je nekaj, kar nekdo nosi v sebi, ne na sebi, nekaj, kar se izžareva in čuti. Ko se nekdo dobro počuti v svoji koži, je neprimerno bolj zapeljiv in erotičen, saj je vse, kar stori in predlaga, zanimivo in privlačno. In tako celo stvari, ki bi lahko bile groteskne, izpadejo fantastično. Posluh Vsak zase najbolje ve, kaj mu je najbolj všeč, veliko manj ljudi pa ve, kaj je všeč njihovemu partnerju ali kako poleg sebe zadovoljiti še njega. Seveda pa to lahko spoznajo in se tega priučijo, če opazujejo, kako potekajo stvari med spolnim odnosom, in če se s partnerjem preprosto pogovarjajo. O njem, pa tudi o sebi, saj so pomembne potrebe obeh. Pogosto mine nekaj časa, da dva obvladata spolnost, a kjer je posluh za drugega, je tudi pot do skupnega užitka. Sprejemanje V odnosih vedno pridemo do točke, ko se s partnerjem ne strinjamo, to je neizogibno. Pridemo do točke, ko njegovih potreb ne moremo ali nočemo zadovoljiti, ali obratno, in takrat lahko nastopi kriza, če obe strani ne pokažeta dovolj strpnosti drug do drugega. Ni treba, da uresničite vsako svojo ali partnerjevo fantazijo, lahko jo spoznate, predelate, ne obsojate, ampak sprejmete in greste naprej. Vsega vam ni treba razumeti, veliko lažje pa je, če vas stvari ne obremenjujejo, ker ste jih sprejeli. Tako dajete sebi in partnerju občutek, da sta varna.

