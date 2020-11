Kakšne erotične sanje sanjajo moški in kakšne ženske

Deset najpogostejših erotičnih sanj žensk

Seks s prijateljem

Seks s sodelavcem

Seks s tujcem

Seks s trenutnim partnerjem

Nezvestoba partnerja

Seks z bivšim

Seks s slavno osebo

Seks s šefom

Skupinski seks

Seks z nekom, ko ga sovražijo

Kaj pa moški?

Seks z bivšo

Seks, ki v njih zbuja nelagodje in sramoto

Skupinski seks

Seks s slavno osebo

Seks na javnem mestu

Nezvestoba partnerice

Grobi seks

Seks s sodelavko

Seks z neznanko.

Seks s prijateljico

Kakor vsake tudi erotične sanje marsikoga presenetijo in zjutraj ne ve, kakšen je njihov smisel in pomen. Zlasti če nimajo prav nobene povezave z realnostjo.O čem najpogosteje sanjajo moški in o čem ženske ter ali se njihove erotične sanje razlikujejo, pa so vprašanja, na katera je odgovorila raziskava, v kateri je sodelovalo 1000 moških ter prav toliko žensk. Izkazalo se je, da so ženske erotične sanje najpogosteje povezane z nekom, ki jim je blizu, natančneje s prijateljem. Moški pa se v sanjah največkrat v vrtinec strasti ujamejo z bivšo partnerico. Tu sta seznama prvih in drugih.