Kakšen seks osrečuje

Znano je, da začetna zaljubljenost in žar v postelji mineta v treh letih ali pa celo prej, zato ni malo ljudi, ki se trudijo odkriti, kako preprečiti vsakodnevni rutini, da bi uničila spolno življenje.



Raziskave kažejo, da v dolgoročnih odnosih ni tako pomembno, koliko ljudje seksajo, ampak da pri tem izrazijo sebe in svoje želje. Manj ko imajo ljudje idealistične predstave o spolnosti, manj razočaranj doživijo, zelo pomembno pa je tudi, da spremembe, ki jih prinašajo leta v njihovo spolno življenje, sprejmejo, ne da se jim upirajo.



To pomeni, da razumejo, da z leti želja po seksu upada: med 18. in 29. letom pari v povprečju seksajo približno na tri dni, med 30. in 39. na štiri, med 40. in 49. letom pa na pet dni, kar pa še ne pomeni, da pozneje ne seksajo, nasprotno. Pari, ki so negovali svoje spolno življenje, imajo več možnosti, da tudi v zrelih in poznih letih uživajo v dobrobitih, ki jih prinaša srečna spolnost.



Raziskovalci so opozorili na podatek, da za slab seks nikoli ni kriv samo seks, ampak je težava drugje.

