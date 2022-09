Kakšen je moški v postelji: tihi so lahko skrit vulkan strasti

Ženska ne more vedeti, kakšen je moški v postelji, dokler ga ni preizkusila sama. Pa vendarle obstajajo zanesljivi znaki, ki lahko pomagajo odkriti, kakšen ljubimec je.

Bolj so zaželeni tisti, ki so v družbi bolj odprti.

Poljub

Številne prisegajo, da na podlagi poljuba vedo, kakšen ljubimec je moški, nekatere do spolnega odnosa sploh ne pridejo, če se moški ne zna poljubljati, kot jim je všeč. Če je poljub preslinast, predolg in prenežen, je ljubimec običajno dolgočasen, hitrostno poljubljanje kaže na partnerja, ki misli samo nase, moški, ki poljube pozorno in z občutkom vrača, pa je takšen tudi med seksom. Če jo prime za obraz med poljubljanjem in zraven še kdaj zastoka, je to dobro znamenje, da bo v postelji še zabavno.

Hrana

Moški, ki si znajo vzeti čas in uživati v hrani, v vsakem njenem grižljaju, veljajo za boljše ljubimce kot izbirčneži, ki ves čas samo brskajo po krožniku, v vsakem pa je verjetno nekaj obojega. Poleg izbirčnih moških, ki nikakor ne najdejo okusa zase, so na slabem glasu tudi tisti, ki so s hrano obsedeni, tako da štejejo kalorije in krepijo svoje mišice, kar pomeni, da v postelji bolj skrbijo za svoje telo kot za telo svoje partnerice. Basanje in prenažiranje pa kažeta, da nimajo potrpljenja v spolnosti.

Govorica telesa

Monoton govor izraža monotonega ljubimca, veliko bolj zaželeni so moški, ki govorijo temperamentno, saj naj bi bili tudi takšni ljubimci. Prav tako so bolj zaželeni tisti, ki so v družbi bolj odprti in družabni, saj je komunikacija v spolnosti lažja in bolj sproščena. Tihi so lahko skrit vulkan strasti, pogosto pa njihova zadržanost prikriva nenavadne fetiše. Če se med pogovorom rad dotika drugih ljudi in nima težav z bližino, to lahko pomeni, da je med rjuhami radoveden in nagnjen k eksperimentiranju. Moški, čigar drža je nesproščena in zadrgnjena, pogosto skriva prava čustva, kar ga ne dela čudovitega ljubimca.