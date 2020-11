Kako ženske izbirajo moške

Dejstvo je, da je privlačnost individualne narave in da vsakdo pri morebitnem življenjskem sopotniku išče lastnosti, ki jih sam najbolj ceni. A čeprav je tisto, kar nekoga prepriča, velikokrat povsem očitno, obstajajo tudi kriteriji, ki pri izbiri partnerja vplivajo na našo podzavest. Vonj in barva oči Eden od njih je vonj. V na to temo izvedeni raziskavi, katere rezultate je objavila publikacija Personality and Individual Differences, so strokovnjaki naprosili ženske, naj na podlagi vonja majic moških presodijo, kdo bi bil zanje najprivlačnejši. Zanimivo pri tem je bilo, da so se vse odločile za telesni vonj, ki se je popolnoma razlikoval od njihovega lastnega.



V naslednjem koraku so odkrili, da so za ženske najprivlačnejši moški, ki imajo podobno ali povsem enako barvo oči kot njihov oče.



In čeprav je večina sodelujočih zatrdila, da zunanji videz ne igra pomembne vloge, je študija pokazala, da je idealni partner v ženskih očeh od izbranke višji natančno 21 centimetrov. Dolge noge očarajo ženske in moške Še ena zanimivost: ženskam se zdi najprivlačnejši moški vonj, ki se popolnoma razlikuje od njihovega, nezanemarljiv vpliv na izbiro pa ima tudi njihov naglas. To so dokazali kanadski znanstveniki, ki so posneli glasove 30 prostovoljcev, ženske pa so njihov govor ocenjevale z ocenami od ena do devet. Vse so kot najprivlačnejšega ocenile njihovim podoben naglas.



Za konec pa še to: za ženske in moške so najprivlačnejši kandidati z dolgimi nogami, so na podlagi študije zapisali v časopisu Royal Society Open Science. Očitno dolge noge niso zanimive le z vidika moških.