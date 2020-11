Kako visoka inteligenca ovira ljubezen

Visoka inteligenca je v večini primerov neprecenljivo darilo, lahko pa je tudi pravo prekletstvo, zlasti ko gre za snovanje intimnih zvez. Kajti prav zaradi izjemnih umskih sposobnosti imajo tisti, ki po inteligenci odstopajo od povprečja, velikokrat nemalo težav. Kaj jim jih najpogosteje povzroča? Vse natančno analizirajo Le težko se prepustijo trenutku, čustvom in srcu, kajti njihovi možgani stalno analizirajo dejanja, ocenjujejo tveganje, predvidevajo posledice in iščejo razumsko razlago. Vse te neskončne analize, predvidevanja in tudi ocenjevanja pa jim onemogočajo, da bi se preprosto predali in sledili srcu, kar je v ljubezni praviloma najboljša pot. Preveč vedo Običajno so inteligentni prave zakladnice znanja in na vsako vprašanje poznajo odgovor. Kar ni vselej prijetno za drugo stran, ki se zaradi širokega znanja partnerja hitro lahko počuti manj vredna in zato utišana. Na odnos gledajo kot na znanost V znanosti obstajajo dokazi, natančne meritve, konkretna števila, pričakovani rezultati, v ljubezni pa nič od tega. Veliko je negotovega, veliko nepričakovanega, zato tovrstna čustva v življenje inteligentnih vnašajo zmedo in kaos, v katerem se ne znajdejo najbolje. Imajo odličen spomin To praviloma ni minus, a dejstvo je, da je včasih boljše pozabiti in pustiti. Stalno obujanje preteklosti in nekdanjih napak partnerja namreč razmerju prav nič ne koristi.