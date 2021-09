Kako se počuti moški, ki zasluži manj od ženske

Čeprav sta v teoriji spola enakopravna in enakovredna, še vedno obstajajo razlike med plačami moških in žensk. Kar pomeni, da moški praviloma zaslužijo več. Kaj pa, kadar je zadeva ravno obratna? Kako to vpliva na razmerje?



Da bi našla odgovor na to vprašanje, je sociologinja z univerze City v Londonu Vanessa Gash izvedla obsežno raziskavo, v kateri je pod drobnogled vzela približno 40.000 britanskih gospodinjstev. Zanimivi podatki Na podlagi analize z njo pridobljenih podatkov je prišla do zanimivega rezultata: »Dokazali smo, da moški, ki v razmerju zaslužijo manj od partnerk, dobesedno trpijo,« je povedala Gasheva.



Dalje: prav tako so v razmerju manj zadovoljni od partnerke. In na drugi strani: to, koliko zasluži ona in ali se na njen tekoči račun steče manj ali več denarja, kot na partnerjevega, na občutke žensk nima nikakršnega vpliva. Pogosto, a napačno razmišljanje »Ti rezultati nedvomno pričajo, da s plačo povezan ego pri moških igra veliko vlogo, saj je v njihovi zavesti in podzavesti še močno zakoreninjeno prepričanje, da so oni tisti, ki so odgovorni za dobrobit družine.



​Čeprav vsem polagamo na srce: višina zaslužka v nobenem primeru ne bi smela vplivati na srečo in zadovoljstvo v zvezi, ne glede na to, kdo zasluži več ali manj, kar ženske dobro vedo,« meni sociologinja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: