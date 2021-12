Kako prepoznati ženskarja

Svoji ženski zatrjuje, da je edina zanj, hkrati pa ima oči na pecljih za vse, kar hodi na dveh nogah in nosi krilo. Bi prepoznali ženskarja?

1. Izbira določen tip ženske

Ja, in to je tip ženske, ki mu jih uspe spraviti v posteljo, potem ga ne zanima več, zato tudi ni najbolj pomembno, ali je dolgonoga in koliko je prsata.

2. Čakal je samo na vas

In vam je to priznal v prvi uri, ko sta se spoznala. Če mu ne boste verjeli, bo šel naprej in to povedal drugi.

3. Popoln je

On zna zadovoljiti vsako žensko, zato skoraj vse naredi popolno, ampak s tem le prikriva svoje pomanjkljivosti, kot denimo to, da se bo hitro poslovil.

4. Nobena mu ne uide

Čeprav trdi, da ima oči samo za vas, lahko z malce treznosti hitro ugotovite, da je kot rentgen, ki pregleda vse ženske okoli sebe, ker drugače ne zmore. Če se tak moški odloči za odnos, njegova partnerica nikoli ne more biti povsem mirna, da ji bo zvest.

5. Ne kliče vas z imenom

Raje vam reče pikica, miškica, ljubica, pač neko ljubkovalno ime, ki mu tisti hip pade na pamet. Seveda, saj je vseh njegovih žensk preveč in bi se lahko hitro zmotil v imenu, če pa imajo vzdevke, napaka ni mogoča.