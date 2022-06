Kako prepoznati, da vam partner laže: pet znakov, ki to stoodstotno razkrivajo

Čutite, da nekaj ni v redu, partner se čudno vede, in ko ga vprašate, ali je vse v redu, se poskuša izogniti pogovoru z vami. Kako prepoznati, da vam laže?

Zveni smešno

Lažnivce lahko velikokrat prepoznamo po tem, da hitro govorijo. Tipičen lažnivec bi lahko začel pogovor s počasnim tempom, saj poskuša oblikovati laž, a ko bo ta izoblikovana, jo bo poskušal čim prej izustiti.

Zmede se pri verbalni komunikaciji

Da lahko uravnotežimo med tem, kar vemo, da se je v resnici zgodilo, in tem, kar želimo, da nekdo verjame, je potrebna velika duševna moč. Mnogi lažnivci bodo v teh situacijah začeli en stavek, ga prekinili in nadaljevali z naslednjim. Velikokrat uporabijo pretekli in sedanji čas za isto zgodbo ali ponovijo vprašanja, preden nanje odgovorijo. Tak pogovor lahko razkrije, da gre za laž.

Na obrazu je izraz kljubovanja

Pred približno 50 leti so raziskovalci odkrili, da je vsem ljudem skupnih sedem univerzalnih načinov za izražanje čustev, ki jih lahko vidimo na obrazu. Ne glede na to, ali ste moški ali ženska, svetlo- ali temnopolti, mladi ali stari, boste naredili enako grimaso. Lažnivci bodo imeli na obrazu izraz kljubovanja.

Poskuša pobegniti in se skriti

Če se začne oseba pogovarjati in vas nagovarja neposredno, nato pa se v nekem trenutku začne razburjati in želi zapustiti pogovor, je to lahko znak, da gre za lažnivca. Ko se lažnivec sooči z vprašanjem, na katero ne želi odgovoriti, si nezavedno z rokami ali s sončnimi očali pokrije oči, usta ali celoten obraz in se tako podzavestno poskuša skriti.

Poskuša vas spraviti iz tira

Spretni lažnivci vam bodo poskušali dati občutek, da izgubljate tla pod nogami. Lahko vam povedo popolnoma napačne informacije s takšnim prepričanjem, da se boste začeli spraševati. To je poseben način manipulacije, h kateremu se zatekajo številni lažnivci.