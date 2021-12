Kako postati boljši partner?

Nekatere lastnosti na začetku sploh ne pridejo do izraza, potem pa so majhne stvari tiste, ki vas lahko naredijo za velikega mojstra v odnosu.

Delite težave

S svojim partnerjem naj bi načeloma delili vse težave, od finančnih do čustvenih, materialnih, poslovnih, seksualnih itd ... Ne gre samo za to, da vi lahko z nekom delite svoje težave, ampak tudi da jih druga stran lahko neobremenjeno izraža in se pri tem zanese na vašo pomoč in podporo.

Znate zamižati na eno oko

Nihče ni popoln, niti vaš partner, vendar vam bo zelo hvaležen, če boste to sprejeli, namesto da mu kaj neprestano molite pod nos. Vsakdo dela napake in včasih je lepo, če znate zamižati na eno oko ali jim vsaj prisoditi pravo vrednost, saj niso vse enake. Odpuščanje je del vsake partnerske zgodbe.

Radi primete za kuhalnico

Danes ni samoumevno, da zna vsakdo prijeti za kuhalnico, še vedno pa drži, da gre ljubezen skozi želodec. Če se znate vrteti v kuhinji, ste lahko prepričani, da bo to na partnerja naredilo vtis, pa če gre včasih samo za narezano jabolko in drugič musako. To velja za oba spola.

Podrobnosti vam ne uidejo

Lepo je, ko partnerja drug o drugem vesta stvari, ki jih drugi ne vejo, in sta zato še bolj povezana, lepo je, ko znata ohraniti pozornost drug do drugega tudi v dolgotrajnem odnosu in si jo izkazovati.



5

lastnosti je, zaradi katerih ste mojster v odnosu.

Znate pričarati nasmeh

Naj gre za njune šale, naj gre za obleko, ki jo je nosila, ko sta se prvič spoznala, naj gre za besedo, izrečeno v družbi, ki jo razume le partner, malenkosti so tiste, ki štejejo in obarvajo odnos.

Ni vsak dan takšen, da bi se smejali na vsa usta, včasih komaj zmoremo nameniti nasmeh najbližjim, a naj ne mine dan, da ne bi partnerju pričarali nasmeha na ustnice. Včasih je treba čisto malo, včasih pa je treba več truda, da se človek sprosti, a je vredno.