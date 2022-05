Kako pogosto seksajo pari? Imamo odgovor

Je seks enkrat na teden premalo? Vprašanje, na katero ni pravega odgovora, kajti vsaka zveza je zgodba zase, prav tako se libido spreminja od osebe do osebe. Če količina skokov med rjuhe ustreza obema parterjema, je prava. So pa znanstveniki z inštituta Kinsey opravili zanimivo raziskavo, ki je pokazala, kako je s pogostostjo seksa v različnih starostnih skupinah.

Pri mladih je pogosto vroče

Očitno ne gre zgolj za domnevo, kajti glede na rezultate mladi v starosti od 18 do 29 let v povprečju strasti okušajo 112-krat letno, kar je približno dvakrat tedensko. Na drugem mestu so se znašle osebe, stare od 30 do 39 let, te med rjuhe skočijo 86-krat na leto. Na tretjem mestu so pristali stari od 40 do 49 let. Ti v seksu uživajo povprečno 69-krat na leto.

Zakaj pogostost seksa z leti pada?

Dejstvo je, da s staranjem pridejo težave z zdravjem, zlasti gibalne težave. Pojavljajo se bolečine v okončinah, hrbtenici, hitreje se utrudimo, omenimo lahko še menopavzo in vse, kar ta prinaša. Torej ni neobičajno, da izgine želja po seksu. Na dogajanje v spalnici vplivajo tudi naraščaj, obveznosti v službi, doma in stres.

Kvaliteta pred kvantiteto

Sodite v katero od skupin, ki se jim obeta upad spolne dejavnosti? Nič hudega, na zadeve je mogoče pogledati tudi z druge plati: manj seksa ne pomeni slabše spolno življenje. Kajti številne druge študije so pokazale, da kvaliteta spolnosti z leti raste in je boljša kot v mladosti.