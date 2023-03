Kako po prepiru obuditi ljubezen

Spori in nesoglasja so res neprijetni, a v zvezi nekaj povsem naravnega in normalnega. Predstavljajo eno redkih priložnosti, v kateri partnerja s povzdignjenim glasom izražata nasprotujoče si ideje, utemeljujeta razloge in govorita brez kakršnih koli zadržkov.

Več preberite na portalu ONA.