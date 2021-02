Kako pandemija koristi seksu

Kako pandemija novega koronavirusa vpliva na spolno življenje, je vprašanje, s katerim se je pozabavala ena od raziskav in odkrila zanimive zaključke. V času zdravstvene krize so se romantični in spolni odnosi na splošno izboljšali. Ni razloga za tarnanje Nemci se namreč, trenutnemu stanju navkljub, ne smejo pritoževati. 72 odstotkov sodelujočih moških v anketi nemške univerze Merseburg je razkrilo, da pandemija na njihovo zvezo ne vpliva negativno, 16 odstotkov jih je priznalo, da se je seks prav v času zaprtja še izboljšal.



Kot je še povedal vodja študije, profesor seksologije in spolnega izobraževanja Heinzu-Juergenu Vossu, je le 12 odstotkov vprašanih potožilo, da ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa na njihovo spolno življenje vplivajo slabo. Kaj pa dame? Podobna stališča delijo tudi dame: 30 odstotkov jih je povedalo, da se je seks s partnerjem po zaslugi pandemije izboljšal, 58 odstotkov, da karantena na intimno življenje nima slabega učinka, 12 odstotkov pa, da so se zadeve v spalnici zaradi nje poslabšale. Več dokazov Mednarodna raziskava medicinskega centra univerze Hamburg-Eppendorf je postregla s podobnimi izsledki. »Polovica sodelujočih sprva ni pričakovala nikakršnih sprememb z vidika spolnosti, večina tistih, ki jih je bila deležna, pa se je pohvalila s pozitivnimi spremembami,« je navedla njena avtorica Johanna Schroeder. Krizni časi seksi časi »V osnovi bi lahko rekli, da se pari zaradi zaprtja pogosteje zatekajo k spolnosti,« je povedal berlinski psihoterapevt Wolfgang Krueger. »Po naših ocenah več kot polovica parov seksa pogosteje in tudi kakovostneje. V kriznih obdobjih se tako romantični kot spolni odnosi običajno okrepijo, saj prek njih posamezniki dobijo občutek varnosti, kar je v teh negotovih časih neprecenljivo,« je zaključil Krueger.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: