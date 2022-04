Kako osvojiti alfa žensko: vsega se lotevajte strastno in ne dvomite vase

Alfa ženske so samozavestne, bistre in prodorne, kar številne moške prestraši ali odbija, druge pa neznansko privlači in se ne morejo upreti njihovim čarom. V resnici so sijajne in požrtvovalne partnerice, ko jim enkrat zlezete pod kožo. Kako doseči, da se tudi alfa ženska preda?

Odločnost

Alfa ženska ima rada moškega, ki sprejema odločitve in ki ne dvomi vase. Morda je moški res še ne pozna, ampak lahko v njenih očeh zraste, če tvega in se samozavestno odloči za oba. Ne odlašajte, tudi če se vam bo postavila po robu, takrat se ji postavite nazaj, to ima še raje, sploh če po strastnem prepiru pristaneta skupaj v postelji.

Kreativnost

Kreativnost, s katero zadovoljuje svojo večno radovednost, je nekaj, kar bo alfa žensko vedno očaralo. Bodite svoji, ni vam treba slediti pravilom, saj takšna ženska prezira vse, kar je narejenega, saj sama ni takšna.

Strast

Česar koli se lotevate, delajte s strastjo in alfa ženska vas bo občudovala zaradi tega, a najbolj ji bo vaša strast prijala v postelji. Za vrati spalnice se dominantna ženska lahko prelevi v nekoga, ki vam pripada z dušo in telesom, pripravljena, da prevzamete nadzor.

Potrpljenje

Z alfa žensko boste zagotovo doživeli trenutke, ko bo besna na ves svet in pripravljena na eksplozijo. Tudi vi bodite pripravljeni na njeno eksplozijo, čeprav si nihče ne želi doživeti tega izpada, a ljubezen ne izbira. Včasih je treba zamižati na eno oko, morda celo pogoltniti svoj ponos, preden se alfa ženska pomiri, vsekakor imejte v zalogi veliko potrpljenja.

Cilji

Imejte svoje cilje, svoje sanje, svojo pot, na kratko – bodite ambiciozni. Alfa ženska ljubi moškega, ki ima ambicije in ki si želi postati vedno boljši v vseh pomenih.

Ni treba, da gre za bleščečo kariero, lahko gre tudi za hobi, ki se mu strastno predajate. Vedno bo cenila vaš trud, če jo boste poskušali naučiti kaj novega.