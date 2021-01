Kako najlažje odkriti prešuštnika

Ena od uporabnic tiktoka, Andrea Lopez, je na svojem profilu delila genialen trik, ob pomoči katerega boste zlahka odkrili, ali vas življenjski sopotnik morda vara. Vse, kar za detektivsko delo potrebujete, je samolepilni valjček za odstranjevanje dlak s tkanin. Izdajalski lasje »Z njim zapeljite po preprogi ali po avtomobilskih sedežih, in če se bodo nanj ujeli lasje, ki ne sovpadajo z vašim odtenkom ali dolžino, je na vrsti resen pogovor,« je zapisala pod posnetkom, ki je v hipu postal viralen in je požel veliko navdušenja ter osvojil več kot 2,8 milijonov všečkov , ob tem pa še ogromno zahval uporabnic in tudi odzivov moških.



»Zdi se mi, da bo kmalu večina moških samskih,« je zapisal eden od njih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: