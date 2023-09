Kako lahko ujameš moža? Puščaj si dolge lase in ostani vitka

Ko dandanes prebiramo različne nasvete, ki so bili priljubljeni v preteklosti, se pogosto zgrozimo, še posebno ko naletimo na tiste glede zmenkarij. A mnoge bolj ali manj znane ženske priznavajo, da so prav s pomočjo teh pogosto kontroverznih nasvetov, zaradi katerih gredo feministkam lasje pokonci, ujele ljubezen svojega življenja.

Sredi prejšnjega stoletja je denimo veljalo, da morajo biti ženske ves čas urejene, ljubke in nebogljene, saj nihče ne mara neodvisnih in močnih, takšni morajo biti možje. S časom se je to precej spremenilo, a ne povsem. V začetku 90. let je namreč v Združenih državah Amerike izšla uspešnica, o kateri se ponovno veliko govori, v njej pa sta avtorici Sherrie Schneider in Ellen Fein zbrali »pravila«, ki naj jih upoštevajo ženske, ki želijo »ujeti moža«. Knjigo so znova obudile v življenje Beyonce, ki je priznala, da je prav s pomočjo nasvetov omrežila slavnega in bogatega Jay-Zja, menda pa so jih upoštevale tudi Kate Middleton, ki bo nekoč britanska kraljica, njena svakinja Meghan Markle, pa Catherine Zeta-Jones in Victoria Beckham.

Račun naj vedno v celoti poravna moški.

Počakati vsaj do petega zmenka

Vse omenjene dame veljajo za močne in neodvisne ženske, a so, kot kaže, tudi one za ljubezen pripravljene storiti marsikaj. Eno od pravil se denimo glasi, da se dame moškega, ki bi ga rade za moža, nikoli ne smejo oklepati, mu prehitro razkriti preveč o sebi ter z njim skočiti med rjuhe na prvem zmenku. Ali drugem ali tretjem. Menda velja počakati vsaj do petega.

Beyonce je priznala, da je pravila dosledno upoštevala. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Da bi ujele in obdržale princa na belem konju, naj si ženske puščajo dolge lase ter se nikoli preveč ne zredijo, svetujeta Schneiderjeva in Feinova. In še: naj ne govorijo preveč, prvih nekaj mesecev zveze naj nikoli ne bodo one tiste, ki prve pokličejo ali kako drugače kontaktirajo moškega, tudi pozneje pa naj mu vedno dovolijo, da sam poravna račun v restavraciji ali baru. Preden odgovorijo na sporočilo, naj počakajo vsaj štiri ure, ter nikoli ne sprejmejo povabila na zmenek v zadnjem trenutku, kar pomeni manj kot tri dni prej.