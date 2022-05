Kako izbrati boljšega partnerja?

Ni lahko najti sorodne duše in ljudje v iskanju te včasih tudi obupajo, saj ne vejo, zakaj se jim vedno znova dogajajo iste stvari in zakaj ne morejo dobiti tistega, kar si ga v resnici želijo. A obstaja nekaj načinov, kako ne ponavljati starih napak in zase izbrati pravo polovico.

Naj ne odloča spolnost

Neverjetno je, koliko odnosov se zgodi zaradi fizične privlačnosti, ki jo ljudje zamešajo za duhovno povezanost, sorodnost duše ali usodo. Če se z nekom fantastično ujamete v postelji, še ne pomeni, da vam je blizu značajsko ali da bo odnos trajal, čeprav je kemija na začetku zelo pomembna. Raziskave kažejo, da seks z leti v trdnem odnosu s partnerjem postaja vedno boljši, medtem ko začetna strast pogosto izzveni in seks postane prazen.

Lastna vrednost

Tako kot se počutite, takšne ljudi privlačite v svoje življenje, zato je dobro, da pred začetkom novega odnosa razčistite sami s sabo in spoznate svojo vrednost. Preprosto morate vedeti, da ste privlačni, zanimivi in sposobni in da si zaslužite nekoga, ki to spoštuje, poleg tega da vas ljubi. Na zdravi samopodobi lahko zgradite zdrav odnos.

Spomini

Vsakdo ima lahko travmatične spomine, ki včasih, ko jih nekaj sproži, privrejo na plan. Če se vam zazdi, da partner v vas hote ali nehote prebuja takšne spomine, bi se lahko resno vprašali, ali jih boste predelovali ali potisnili nazaj, vsekakor pa v strupenem odnosu ni treba vztrajati.

Poskusite drugače

Vsak človek ima svoj okus, o katerem je z leti vedno bolj prepričan, saj okus postane skoraj navada. Tako se zgodi, da ljudje vedno iščejo določen tip partnerja zase, imajo svoja nepremakljiva merila, pa naj govorimo o barvi las ali inteligenčnem kvocientu, in si ne pustijo priložnosti, da bi se jim z nekom drugačnim lahko zgodilo veliko lepega.

Prava ljubezen vas dela mirne, in to daje prostor lepim stvarem. FOTO: Getty Images

Z nekom, ki morda res odstopa od nekaterih meril in pričakovanj, a je hkrati nov, svež, nepoznan ... Ni treba, da imate vsak dan poln adrenalina, prava ljubezen je po svoje res lahko dolgočasna, saj je mirna in vas dela mirne, in to daje prostor lepim stvarem.