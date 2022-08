Kako hitreje preboleti bivšega

Ko se po koncu ljubezni poruši svet, nastopi čas za grajenje novega. A prebolevanje ni vedno preprosto. Žalost, obup, tudi občutek manjvrednosti in nizka samozavest spočetka igrajo glavno vlogo, spomini so boleči, pogled v prihodnost na videz nemogoč.

Naj se sliši še tako neresnično, ti občutki sčasoma minejo, res pa je, da nihče ne ve, kako dolgo bodo prisotni. Vsak konec zveze preboleva po svoje, kako dolgo bolečina traja, je odvisno od mnogih dejavnikov, obstaja pa nekaj trikov, po zaslugi katerih bo vse skupaj vendarle malo lažje in hitrejše. Kako torej hitreje zaceliti zlomljeno srce?

Sprejmite svoje občutke

Čustva, ne glede na to, kakšna so, obstajajo. Nesmiselno jih je zanikati, bolje jih je sprejeti in se z njimi soočati. Ne z zatekanjem k omami ali drugim škodljivim vzorcem, temveč s sočutjem in ljubeznijo do sebe.

Ne osamite se

Nikar zlomljenega srca ne celite v samoti. Včasih res prija jokati na domačem kavču, nič ni narobe, če se smilite samemu sebi, a ne izključite se iz kroga družine in prijateljev. Druženje z njimi ter pogovor o vsem, kar čutite, je prava pot k hitrejšemu okrevanju.

Napolnite urnik

Čeprav ni prave volje za takšne in drugačne aktivnosti, je najboljše misli odvračati od preteklosti. To je najlažje storiti tako, da se zaposlite v tolikšni meri, da nanjo sploh nimate časa pomisliti.

Zlasti je to pomembno ob koncih tedna, ko se življenje nekoliko umiri in je časa za razmišljanje več. Ne zavračajte povabil na takšna in drugačna druženja, zabave, aktivnosti in nanje ne pozabite niti tedaj, ko ste sami.

Znebite se spominkov

Kar pomeni, da z vidnega polja odstranite vse, kar vas spominja na nekdanjo ljubezen. Če raznoraznih spominkov ne želite zavreči, jih pospravite v klet, na podstrešje ali jih v hrambo zaupajte prijateljici.

Prekinite stike z bivšim

Tore brez druženja z njegovimi prijatelji, družino, brez telefonskih klicev ali kratkih sporočil in brez spremljanja, kaj počne, na družabnih omrežjih.

Izogibajte se krajem, kamor sta skupaj zahajala

Nesmiselno jih je obiskovati in na njih obujati spomine. Dokler bolečina ne mine, se jih izogibajte za vsako ceno.

Pišite dnevnik

Vanj zapisujte svoje občutke ter tudi vse, kar vas je v najini zvezi motilo, spravljalo v slabo voljo, kar vam je šlo na živce in kar je v končni fazi pripeljalo do razhoda.

Dopovejte si, da vaša sreča ni odvisna od bivšega

Vsak je za svojo srečo odgovoren sam in tudi vaša ni odvisna od človeka, ki je odšel iz vašega življenja. Počnite stvari, ki so vam všeč, stvari, ki ste jih v zvezi zanemarili in znova najdite tisto, kar vam je največ veselja prinašalo nekoč. Ter se ne ukvarjajte s tem, kaj počne on.

Na razhod glejte kot na nov začetek

Reorganizirajte svoje življenje, prečistite svoj osebni prostor in življenje ter preteklost pustite v preteklosti. Ko boste za seboj pustili staro, bo nastopil čas za nekaj novega.

Osredotočite se na sedanjost

Morda res še ni čas za velike načrte glede prihodnosti, se pa osredotočite na sedanjost, prevzemite nadzor nad svojimi mislimi in jih usmerjate v vse, kar vas obdaja.

En od dokazov uspešnega prebolevanja je osredotočenost nase, razmišljanje o sedanjosti in prihodnosti ter vse redkejše vračanje v preteklost.