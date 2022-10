Kako dolgo po razhodu vztraja bolečina?

Bolečina po razhodu lahko traja in traja. Velikokrat se zdi, da nikoli ne bo minila. Strokovnjakinja za seks in ljubezenska razmerja Kelly Gonsaves pojasnjuje, kaj vse vpliva na prebolevanje konca zveze. »Na splošno bi lahko rekli, da je prebolevanje odvisno od dolžine zveze. Okrevanje po razhodu namreč traja približno polovico skupno preživetega časa. Če je torej zveza trajala dve leti, čas prebolevanja znaša eno leto,« je pojasnila in hkrati opozorila, da je ta napoved ohlapna in da jo je nemogoče posplošiti.

Odvisno tudi od vložka v odnos

Z njo se strinja tudi psihoterapevtka in zakonska svetovalka Hilda Burke: »Nekateri se z razhodom sprijaznijo hitreje, drugi potrebujejo več časa. Čas, ki je potreben za celjenje ran, je odvisen tudi od tega, koliko je nekdo vložil v odnos in kako prepričan je bil, da bo ta trajal večno. Kadar nekdo trdno verjame v odnos, je seveda težje preboleti dejstvo, da je razpadel.« Dlje po njenem mnenju srčno bolečino prebolevajo tudi osebe, ki so bile prevarane. »Ne samo da se je v tem primeru treba sprijazniti s koncem zveze, temveč prebolevanje znatno oteži dejstvo, da je bil nekdo prevaran in izdan od človeka, ki mu je veliko pomenil in je vanj verjel.«

Kako najlažje preboleti razhod?

»Edini način za prebolevanje je sprijaznjenje z razhodom, dopuščenje sebi celotne palete čustev, ki se ob tem pojavijo, si dopustiti žalost, jezo, si dovoliti žalovati. Morda to res zveni kot kliše, a čas je edino, kar pomaga pri celjenju ran,« je povedala terapevtka.