Kajenje skrči penis

Obstajajo tri vrste erekcije: refleksna, ki je posledica pravega stika, psihosomatska, ki nastane zaradi avdiovizualne stimulacije ali dražljajev, ter nočna. Kaj jih lahko zmoti?

Kondom

Več kot tri četrtine moških naj bi imelo zaradi kondomov težave z erekcijo oziroma se pritožujejo, da zaradi kondoma med seksom ne občutijo enako kot brez njega. Moški, ki pogosto masturbirajo, imajo s tem večje težave, saj naj bi čutili še manj. To potrjujejo tudi strokovnjaki, ki pravijo, da je to praviloma stvar navade, lahko pa gre za druge težave z erekcijo, kot so vneta prostata, slabša cirkulacija krvi ali nižja raven testosterona.

Samozadovoljevanje

Moški, ki nekaj časa ni imel spolnih odnosov ali se ni samozadovoljeval, bo imel, če nima drugih težav, odlično erekcijo, bolj čvrsto in trajnejšo, pa tudi penis se lahko zaradi povečanega dotoka krvi nekoliko podaljša. Pri nekaterih moških redna masturbacija povzroči težave pri erekciji, posledično pa tudi pri seksu.

Kajenje

To početje je škodljivo za vse telo, med najbolj prizadetimi v organizmu je slabši krvni obtok, zaradi katerega je erekcija šibkejša. Sčasoma se pri kadilcih penis lahko tudi skrči, ker se ne more več raztegniti zaradi oslabelih krvnih žil.

