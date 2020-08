Kaj že na prvem zmenku izdaja slabega ljubimca

Zagotovo tedaj, ko se odpravljate z nekom na prvi zmenek, razmišljate tudi o tem, kakšen seks se vama obeta. In to, kakšen je v postelji, lahko odkrijete, še preden pride do intimnega srečanja. Nekateri znaki namreč jasno pričajo, da boste med rjuhami najbrž razočarani. Kaj pa razkriva slabega ljubimca? Skopuštvo Groza, on je skopuh. Nikoli vas ne razveseli z drobno pozornostjo, romantična večerja se po njegovem mnenju lahko odvija kar pred kioskom s hitro prehrano, izleti so zunaj njegovega dosega. Skratka, ni varčen, je skop. In verjemite, tudi v postelji z dotiki in s pozornostmi ne bo prav nič radodaren. Nestrpnost Vedno se mu mudi. Na cesti, v vrsti pred blagajno, restavraciji. Stalno negoduje, kako počasni in nesposobni so vsi okoli njega, saj zaradi njih izgublja dragoceni čas. Še vas stalno priganja, da malo pohitite. Tudi v postelji se mu bo mudilo, zato bo vaš užitek vztrajno puščal ob strani. Nesamozavest Nesamostojen je, negotov in le težko zaključi tisto, kar je začel. Skratka, ne verjame vase in njegova nesamozavest ter negotovost bosta do izraza prišli tudi med rjuhami. Žal ne v pozitivnem smislu. Neurejenost Nihče ne pričakuje, da bo vsak teden pri frizerju in da mu bodo nohte urejali v salonu. A osnova osebna higiena je pogoj, od katerega ne bi smeli odstopati, sicer vam seks z njim ne bo v veselje, temveč nasprotno. Bo, milo rečeno, odvraten.