Kaj zagotovo izdaja prešuštnika

Zdi se vam, da se nekaj dogaja za vašim hrbtom, natančneje, da vam dragi natika rogove. Torej bodite pozorni na dva več kot jasna znaka, da se najbrž ne motite. V vsakem primeru potem, ko zberete dokaze, partnerja s svojimi dvomi soočite in poslušajte njegove argumente, a nikar ne zatiskajte oči, če opazite sledeče:

Navezanost na telefon

Vedno, ko se njegov telefon oglasi, odskoči in preverja, kdo ga kliče ali mu pošilja sporočila. Prav tako nikamor ne gre brez njega in za vsako ceno skrbi, da vam ne bi prišel v roke. Vse to so jasni znaki, da je v stalnem pričakovanju ter da vam nekaj prikriva.

Širok nasmeh

Drugi znak je nenadoma izjemno dobro razpoloženje. Če je torej bil prej stalno utrujen in slabe volje, sedaj pa je vedno dobro razpoložen, nasmejan in poln pozitivne energije, za kar ne najdete razloga, ste najbrž upravičeno zaskrbljeni. Kajti vse to nakazuje na nov življenjski zanos, ki mu ga zagotavlja afera.

Vse odkrije njegov odziv na očitke

Če ob tem nenadoma dolgo ostaja na delu ter neštete zadolžitve uporablja kot izgovor za dolgo ostajanje od doma, z besedo na dan. V kolikor se bo pogovoru o pereči temi izogibal ali vam očital, da ste paranoični ter bolestno ljubosumni, ne bo pa imel pravih argumentov ter pojasnil, ste lahko prepričani, da vam nekaj prikriva. In ta nekaj je najbrž afera, ki naj bi vam ostala skrita.