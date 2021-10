Kaj vaša najljubša poza v postelji razkriva o vašem razmerju?

Misijonarska poza

Če se občasno znajdete v misijonarski pozi, to pomeni, da vas in vašega partnerja povezuje močan občutek bližine. FOTO: Katarzyna Bialasiewicz, Getty Images

Ni poze, ki bi jo lahko samo po sebi označili za najboljšo; vse je odvisno od višine in postave partnerja, individualnih preferenc, razpoloženja partnerja in stopnje razmerja, piše Daily Mail.O svojem spolnem življenju in razmerju pa se lahko veliko naučite tudi, če vedno ali skoraj vedno izberete isto pozo, pravi slavna britanska strokovnjakinja za seks in odnose. In kaj pomeni?Velja za najbolj predvidljivo in dolgočasno pozo. Če vedno izberete misijonarsko pozo, lahko to pomeni, da ste godrnjavi in ​​nezainteresirani za partnerja. Bodite iskreni do sebe – vas partner ne privlači več tako, je morda razmerje, v katerem ste, brez strasti? Če je vaš partner tisti, ki vztraja pri misijonarskem položaju, poskusite ugotoviti, zakaj.Ženske, ki se vedno odločijo za ta položaj, so običajno negotove in želijo ugoditi svojemu partnerju.ta poza zagotavlja udobje in zlahka se je lotite pod odejo. Če se občasno znajdete v misijonarski pozi, to pomeni, da vas in vašega partnerja povezuje močan občutek bližine. Vaše spolno življenje je morda nekoliko dolgočasno, a zato je vaše ljubezensko življenje v fantastični formi!primitivna poza, ki jo poganja poželenje in ne ljubezen. Osredotočeni ste na fizične prednosti spolnosti, ljubezen in intimnost pa v ozadju. Če vaš partner vztraja pri tem položaju, vas morda želi nadzorovati.ženska lahko v tej pozi doživi izjemen vrhunec. Če ste pravkar začeli zvezo in vaš partner vztraja pri tem položaju, poskrbite, da ve, kako vas pripeljati do vrhunca. Strokovnjaki za seks trdijo, da je ta poza popolna, če sanjarite o spolnem odnosu z drugo osebo, saj si jo lahko lažje predstavljate ob/na sebi.če se vedno odločite za to pozo in ne pristanete na eksperimentiranje, to pomeni, da ste vi tisti, ki nosite hlače. Vi ste tisti, ki odločate, kam bosta šla na dopust, kdaj bosta šla na zmenek, kako bosta porabila denar … Partnerjevo mnenje vam ni pomembno. Pomislite, ali bi bili veseli, če bi bili na njegovem mestu.če ste radi na partnerju, to pomeni, da ste v odnosu dominantna oseba, ki ima rada stvari pod nadzorom. To pozo izberejo samozavestne ženske, z veseljem pa jo sprejmejo moški, ki so pripravljeni odgovornost prepustiti ženski. Poza med drugim tudi razkriva, da med partnerjema obstaja veliko zaupanje; težko se je pretvarjati, da ste doživeli orgazem, saj sta obrnjena drug proti drugemu.seks ni na vašem seznamu prioritet. Morda sta že dolgo skupaj, morda sta se nehala presenečati, navdihovati … Raje se crkljate, kot da bi se v postelji preizkusili v različnih akrobacijah.romantični ste in za vas je bolj pomembno, da ste s partnerjem intimni, kot da doživite ognjemet strasti. To je odlična poza za počasen, lahek seks, ki ženski omogoča, da se čim bolj sprosti in se preda partnerju, kar v večini primerov spet privede do serije vrhuncev.če je to edina vrsta spolnosti, ki jo imate s partnerjem, se vprašajte, zakaj za vaju ni pomembno, da dosežeta intimnost. Čeprav je oralni seks zanesljiva pot do orgazma, lahko zavrnitev uživanja v katerem koli drugem spolnem položaju kaže na težave z intimnostjo in predanostjo.seks je lahko včasih za žensko boleč, moški ima včasih težave z erekcijo, zato je oralni spolni odnos dobra rešitev. Mnoge ženske doživijo vrhunec prav na ta način. Če pogosto izvajate oralni seks kot 'začimbo' svoje intimnosti, to pomeni, da je vajin odnos v odličnem stanju, saj pošilja jasno sporočilo: »Ljubim vsak del tebe.«