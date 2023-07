Kaj v odnos prinese močna ženska? V postelji si vzame, kar želi

Dominantne ženske niso nobena redkost, nekateri moški bežijo pred njimi, drugi pa se jim preprosto ne morejo upreti. Le zakaj? Kakšne lastnostni ima močna ženska in kakšne koristi od tega ima lahko odnos?

Pobuda

Dominantne ženske nimajo težav z dajanjem pobude za seks, nasprotno, pogosto so prav one tiste, ki izrazijo željo ali pa si preprosto vzamejo, kar si želijo. Tako moškemu potrjujejo, da uživajo v seksu z njim – in kdo bi se temu upiral?

Motivacija

Močne ženske imajo svoje cilje, za katerimi se ženejo, ker preprosto verjamejo vase, in to si pogosto želijo prenesti na partnerja. Želijo, da je enakopraven in da se zaveda svojih sposobnosti, pa tudi če ga je kdaj treba k temu spodbuditi. S takšno žensko v življenju korakate samo naprej, nikoli nazaj.

Samozavest

Sramežljivost je beseda, ki je močne ženske skorajda ne poznajo, saj ne vidijo razloga, zakaj bi se morale same sebe sramovati. Lahko jih predstavite sodelavcem ali šefu, prijateljem, znajdejo se v vsakem položaju, poleg tega pa bodo tudi o vas vsem povedale le najlepše in najboljše. Zaradi takšne ženske boste tudi vi videti uspešnejši!