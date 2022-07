Kaj storiti, če vas je strah dolgočasnega seksa

Je že tako, da lahko seks včasih postane malo dolgočasen. Če se je vama to že zgodilo ali če vaju je strah, da bi stopila na pot rutine poglejta, kako preprečiti dolgočasje ali kako ga iz spolnega življenja pregnati.

Dobro spoznajte sebe

Spoznavanje lastnih seksualnih želja ni vedno najbolj zabavno, a prav globoko ozaveščanje potreb, torej tistega, kar vam je všeč ter izražanje pričakovanj je prvi korak k temu, da boste med seksom sproščeni, da boste v njem uživali in vedno znova nadgrajevali svoje tehnike ter prijeme.

Prepoznavanje tistega, kar vas vzburja

Gre na neke vrste nadaljevanje prve točke. Treba je prepoznati tisto, kar vas pripelje do vrelišča: je to hitri seks, so to avanture, skrivnostnost, klasični prijemi … Poznavanje lastnih in vrelcev strasti partnerja je ključ do dobrega seksa, in z odkrivanjem novih načinov za iskanje pravih dražljajev ta nikoli ne bo dolgočasen.

Deljenje fantazij

Spolne fantazije so čudovit način za iskanje vedno novih doživetji med rjuhami. Brez sramu si jih zato zaupajta in nekatere ponesite v prakso, druge bodo morda ostale zgolj pri besedah, v vsakem primeru pa bodo pozitivno vplivale na spolno življenje.

Pisanje seznama

Vsak naj napiše svojega in nanj umesti stvari, ki bi jih v postelji rad poskusil in tudi zadeve, ki jih nikoli ne bi. Poglejta, kje se vajina seznama prekrivata in izluščita tisto, s čimer bo seks za oba zabaven ter hkrati drugačen.

Posvečanje seksu

Zadnja postavka, čeprav bi morda morala biti na prvem mestu: seks je pomemben del življenja para, zato nanj nikoli ne bi smeli pozabiti, zlasti pa je pomembno, da se mu tedaj, ko se mu predajata, res povsem posvetita.

Kadar bosta z mislimi in telesi vselej pri stvari, bosta vedno znova odkrivala nove dimenzije spolnosti in s tem poskrbela, da nikoli ne bo dolgočasna.