Kaj sporoča barva vrtnic

Vrtnice so med najlepšimi in najbolj priljubljenimi rožami, ki si jih ljudje poklanjajo zaradi posebne lepote, vonja in čudovitih barv. A kaj te barve pomenijo?

Rdeča

Je utelešenje ljubezni, največkrat strastne in romantične, zato so rdeče vrtnice med najbolj prodajanimi na svetu in idealen poklon partnerju, zakoncu, ljubimcu ...

Rumena

Rumene izražajo veselje in slavijo prijateljstvo, v ljubezenskem razmerju pa so znak ljubosumja.

Sivka

Vrtnice v barvi sivke niso pogoste, zato slavijo edinstvenost. Z njimi pokažete osebi, da ima v vašem življenju posebno vlogo.

Ciklama

Po mnenju strokovnjakov je to najbolj vsestranska barva vrtnic, ki izraža ljubkost, hvaležnost in radost, je nežnejša izvedba rdeče barve. Lahko jo podarite prijatelju, osebi, ki žaluje, nekomu, ki praznuje, je pa tudi otvoritvena barva v ljubezni, s katero lahko nakažete na svoja globoka čustva.

Bela

Z belimi vrtnicami lahko pokažete, da je vaša ljubezen pristna in v polnem razcvetu, čeprav je bela tudi poročna barva in barva nedolžnosti. A vseeno govori o lepih čustvih in naklonjenosti.

Oranžna

Oranžne označujejo prehod med romantično in strastno ljubeznijo, dobesedno sporočajo osebi željo po globljem odnosu in telesnem stiku.