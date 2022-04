Kaj sploh je vanilja seks in zakaj je tako priljubljen

Čeprav se seks in seksualnost, zlasti pa odnos do njiju, skozi leta spreminjata, nekaj nesporno drži: človeška narava ostaja domala enaka, ljudi v postelji zabavajo podobne stvari, kot so jih pred desetletji in celo stoletji je pa res, da nam zlasti splet in drugi mediji dandanes omogočajo spoznavanje najrazličnejših seksualnih trendov, o katerih nekoč ne bi niti razmišljali.

Vendar, verjeli ali ne, kljub temu, da znotraj seksualnosti obstaja nešteto variaciji in novosti, nekaj nesporno drži: vanilja seks je še vedno med najbolj priljubljenimi.

Kaj je vanilja seks?

Glede na definicijo gre za običajni, konvencionalni intimni akt, ki izključuje vse elemente podrejanja, dominacije, vezanja, discipline, pokornosti, sadomazohizma in različnih fetišev.

Po besedah proučevalke zgodovine človeške spolnosti Hallie Lieberman samo poimenovanje najbrž izhaja iz 70-tih let, ko je seksualna revolucija dodobra prevetrila spalnice parov in je sladoled z okusom vanilje veljal za nekaj običajnega ter dolgočasnega. Celo oksfordski slovar vaniljo definira kot nekaj običajnega in osnovnega.

Po nekaterih teorijah naj bi ta izraz skovali istospolno usmerjeni in z njim razbili predsodke o sebi. Do leta 1973 je bila namreč homoseksualnost v Združenih državah Amerike obravnavana kot mentalna bolezen, istospolno usmerjeni posamezniki pa so z omenjenim izrazom želeli dokazati, da je njihov seks povsem običajen.

Ne vedno enak

Skozi 20. stoletje se je sicer znatno spremenil način, po katerem kategoriziramo seksualne aktivnosti. »Nekoč je bil normalen seks tisti, ki je namenjen zgolj reprodukciji. Vse drugo je veljalo za nenormalno,« je povedala Hallie Lieberman in dodala, da je dandanes vanilja seks smatran kot akt v misijonarski pozi v temi z eno osebo. Raziskave so pokazale še, da vse več oseb tudi oralni seks smatra kot vaniljo, je pa še vedno nekakšen tabu analni intimni akt.

Običajno vanilja seks ne podira meja in ne ruši tabujev, če imate v predalu kakšno spolno igračko, niste podpornik tega trenda, a ne glede na vse, mnoge študije kažejo, da je, čeprav povsem običajen, še vedno zelo priljubljen med pari.