Kaj se dogaja s pari, ki se ne prepirajo?

Zdi se, da se nekateri pari nikoli ne prepirajo. Kako pa jim to uspeva? Je pri njih res vse tako lepo in krasno ali jih je le strah, da bi spor ogrozil zvezo in zato težave ter nestrinjanja raje pometejo pod preprogo? Ključ do sreče Odgovor ponuja psiholog Joshua Klapow. Ta verjame, da imajo tudi partnerji, ki se nikoli ne sprejo, različne poglede na svet, vendar pa težave rešujejo skupaj. »Pari, ki med seboj iskreno in sočutno komunicirajo, zmorejo skomunicirati različne ideje in prepričanja brez sporov. Pravilno ravnanje v krizah jim pomaga, da se izbruhom jeze izognejo. To ne pomeni, da med njimi ni nesoglasji, pomeni pa, da jih znajo premagati brez obtoževanja, zmerjanja, zamer, glasne izmenjave mnenj in drugih, za spore značilnih dejanj,« je povedal psiholog. Izogibanje sporom za vsako ceno vodi v pogubo So pa na drugi strani tudi pari, ki se ne preparirajo zato, ker jih je strah, da bi s tem ogrozili zvezo. Ti za razliko od prvih ne osnujejo zdravega odnosa, saj ga takšna taktika na dolgi rok znatno ogrozi. Zato Klapow opozarja, da je, če ne gre po mirni poti, na težave vsekakor bolje opozoriti s sporom, kot z molkom, podrejanjem in ignoriranjem svojih ter partnerjevih občutkov.

