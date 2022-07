Kaj se dogaja na svingerskih zabavah

Alice Bizarre je 30-letna vizažistka, ki ima poleg svojega dela na svingerskih zabavah še druge obveznosti, zdaj pa je za britanski časopis odkrila, kakšne so napačne predstave ljudi o teh zabavah in kaj se v resnici dogaja na njih.

Za člane

To niso klubske ali zasebne zabave s pomanjkljivim slogom oblačenja, kjer se lahko v določenem trenutku umaknete v posebno sobo in zadovoljite svoje seksualne potrebe; so zabave, ki jih organizirajo svingerski klubi za svoje člane in se zanje prodajajo vstopnice. Polnoletnost ali raje še kakšno leto več je obvezna, zasebnost skrbno zagotovljena, telefoni in kamere strogo prepovedani.

Seks ni obvezen

Zasebnost je zagotovljena, telefoni in kamere strogo prepovedani. FOTO: Weareadventurers/Getty Images

Nič brez privolitve

Ljudem, ki se udeležijo svingerskih zabav, ni treba seksati, pa če pridejo sami ali v paru. Lahko se samo spoznavajo, pogovarjajo brez predsodkov, dogovarjajo o izmenjavi partnerjev, lahko opazujejo ali so opazovani, raziskujejo svoje fetiše ... Možnosti je veliko, pravi Alice, prav tako seksa, saj je konec koncev to želja večine, ki je tam.

Nič, kar se dogaja na teh zabavah, se ne dogaja brez privolitve vseh soudeleženih. Če nekomu ni do nečesa, ga je prepovedano siliti k temu proti njegovi volji, vse naj bi bila stvar veselja in užitka, pa naj gre za pogovor, dotikanje ali seks. Ravno zato so pravila glede alkohola in drog zelo stroga, pretiravanje ni dovoljeno, zaradi tega vas lahko »prosijo«, da zapustite zabavo.

Zaščita

Vsi, ki so na zabavi zaposleni, so testirani, prav tako veliko udeležencev, prav vsi pa se zavedajo, da je zaščita obvezna, saj gre za menjavanje partnerjev, zato vsakomur priporočajo, naj prinese svoje kondome in lubrikante, čeprav jih imajo vedno na voljo.

Urejeni in čisti

Niso vsi udeleženci svingerskih zabav vitki, izklesani, lepi in mladi, nasprotno, so ljudje z vseh vetrov in vseh pojavnosti, ki si želijo preživeti nekaj lepih intimnih trenutkov, preden spet zaživijo svoje vsakdanje življenje. Vsem pa je skupno, da so urejeni in čisti.