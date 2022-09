Kaj privlači? Široka ramena za ženske, prav takšni boki za moške

Antropologinja z univerze Oxford Anna Machin je pod drobnogled vzela številne raziskave na temo privlačnosti in ugotovila, da ženske evolucijsko privlačijo široka moška ramena oziroma se najbolj posvečajo razmerju med pasom in širino ramen.

Hkrati jih prepriča simetrični obraz, saj je ta znak dobrih genov in prav ti dve lastnosti najzgovorneje pričata, da je nekdo sposoben ter pripravljen zaščititi svojo družino.

Na drugi strani se moški osredotočajo zgolj na eno stvar, to so široki boki oziroma telo v obliki peščene ure. Ozek pas in široki boki namreč v njihovih očeh pričajo o dobri plodnosti.

Preden se osredotočijo na obraz naprej preverijo ta razmerja, je med drugim dokazala študija univerze Teksas leta 2015.