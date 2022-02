Kaj pomeni njegov objem?

Tako kot obstaja več vrst poljubov, obstaja tudi več vrst objemov, še posebno kadar govorimo o odnosu med moškim in žensko. Kako razvozlati, ali vas je moški objel zaradi prijateljstva ali poželenja?

Prijateljski objem

So iskreni objemi, močni, lahko trajajo dolgo, vendar moške roke pri tem ostajajo nekje na sredini hrbta in se ne spuščajo nižje do pasu.

Moški, ki vas tako stisne v objem, do vas goji močnejša in strastnejša čustva, kot so prijateljska.

Trajanje takšnega objema je odvisno od več dejavnikov, a tudi dolgi prijateljski objemi vas ne bi smeli skrbeti, dokler ne prestopijo meje in se končajo na primer s poljubom.

Malce več kot prijatelja

Gre za nadgradnjo prijateljskega odnosa, čeprav so roke še vedno sredi hrbta, a se prsna koša stikata, tako da se stikata tudi srci. Moški, ki vas tako stisne v objem, do vas goji močnejša in strastnejša čustva, kot so prijateljska. Če tak objem še dolgo traja, se začnejo sproščati hormoni sreče.

Zagotovo več kot prijatelja

Ko vas moški prižame k sebi s celotnim telesom, se približa od zadaj in preseneti z objemom, ko ne more držati rok ob sebi in nenehno išče telesni stik, objem z vami, ste več kot samo prijateljica. Ta moški si vas želi in vam to na tak način sporoča.