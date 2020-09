Kaj položaj pri seksu govori o moškem

Misijonarski položaj

Na boku

Po pasje

Ona zgoraj, on spodaj

Trenutki po seksu

GETTY IMAGES Pari, ki radi po seksu poležavajo skupaj, se imajo zelo radi. FOTO: Tom Merton/Getty Images

NI samo seks govorica telesa, ampak tudi vse, kar ga spremlja. Položaj pri seksu nam o moškem razkrije več, kot si morda sam želi, da bi ženska vedela. Pa si poglejmo.Moški, ki imajo najraje misijonarski položaj, se v življenju držijo pravil, so zvesti, nežni in zanesljivi partnerji, pa tudi dolgočasni niso. V tem položaju je vsa moška pozornost usmerjena na partnerico, polno je poljubljanja, objemanja, gledanja v oči ... Takšen moški vas ne bo nikoli razočaral.Moški, ki rad seksa v položaju žličke, in sicer tako, da on objema partnerico pred seboj, bi rad žensko spoznal v dušo in ji dajal ves užitek, kar ga obstaja. Zelo je občutljiv in sposoben globoke intimne povezanosti.Položaj je pogosto povezan z dominantnimi moškimi, ki si ne želijo razkrivati svojih čustev. Ker tukaj ni očesnega stika, to razdaljo lahko še bolj ohranjajo. Še več, vztrajanje pri tem položaju lahko pomeni, da ima težave s samozavestjo, včasih pa je takšno ljubljenje zgolj posledica strasti.Veliko moških je navdušenih nad tem položajem, čeprav o njih ne pove veliko spodbudnega. Moški, ki se oklepajo te poze, si ne želijo vlagati energije v seks, ampak to raje prepustijo ženski, enako počnejo tudi v drugih življenjskih situacijah, saj jim manjka motivacije in ambicije. Če je ona zgoraj samo občasno in se moški sicer trudi, je to lahko tudi eden izmed ženskih najbolj priljubljenih položajev.Pravkar sta bila še eno in sta doživela vrhunec, po seksu pa se je moški obrnil od ženske, kot da je ne pozna. Umik je znak, da si ne želi obveznosti in da ne namerava poglobiti odnosa z njo, zato ustvarja distanco med njima. Po drugi strani pa moški, ki žensko med seksom večkrat približa k sebi, zaupa svoji partnerici in si želi, da ima ona glavno besedo pri vsem.Pari, ki radi po seksu poležavajo skupaj v žlički, se imajo zelo radi, če je moški zadaj, je lahko tudi zelo posesiven, če pa ga objema ženska, pomeni, da je sproščen, da si želi nežnosti in da mu je lepo, ko skrbi zanj.